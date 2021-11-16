Thema u. a.: Dirk Hoffmann on Tour: Das Pastrami-AbenteuerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.11.2021: Thema u. a.: Dirk Hoffmann on Tour: Das Pastrami-Abenteuer
43 Min.Folge vom 16.11.2021Ab 12
In den USA ist Pastrami ein beliebter Klassiker auf verschiedensten Sandwiches. Doch die geräucherte Ochsenbrust ist nur beim Metzger oder hinter der Fleischtheke zu erwerben und dementsprechend ziemlich teuer - bis jetzt: Denn nun hat ein großer Fleischproduzent Pastrami in der Packung auf den Markt gebracht. Doch schmeckt die auch? Dirk Hoffmann reist in die USA und hat die Packungs-Pastrami getestet. Und: Khukri - das legendäre Kampfmesser der Gurkhas
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins