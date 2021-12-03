Abenteuer Leben täglich
Folge vom 03.12.2021: Thema u. a.: Backen in geil
42 Min.Folge vom 03.12.2021Ab 12
Backen ist das neue Kochen und zudem absolut in - das behauptet schon wieder der Bäckermeister Axel Schmitt und will das auch erneut beweisen. Dieses Mal gibt es Schneeballen, ein Brot, das aus altem Brot hergestellt wird sowie ein Früchtebrot zur Adventszeit. Und: Tattoo Heroes
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© Kabel Eins