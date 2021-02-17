Falsches Hirn und Hoppelpoppel: Skurrile DDR-RezepteJetzt kostenlos streamen
Broiler, Pannfisch und verlorene Eier - diese Ost-Köstlichkeiten kennt man. Doch was hat es mit Falschem Hirn, Hoppelpoppel und Milchsuppe mit Schneebällen auf sich? Auch das sind Klassiker der DDR-Küche. Wie werden sie zubereitet und wie schneiden sie geschmacklich ab? Und: Backen in geil / World of Instagram
