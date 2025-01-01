Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Thema u. a.: Resteverwertung: vom Schweinebraten zum Pulled Pork Burger

Kabel Eins
Thema u. a.: Resteverwertung: vom Schweinebraten zum Pulled Pork Burger

Thema u. a.: Resteverwertung: vom Schweinebraten zum Pulled Pork BurgerJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Thema u. a.: Resteverwertung: vom Schweinebraten zum Pulled Pork Burger

43 Min.Ab 12

Ein knuspriger Schweinebraten mit Dunkelbiersauce, Apfelrotkohl und Kartoffelbrei - das leckere Fleischstück gilt zu Recht als der beliebteste Braten der Deutschen. Doch was tun, wenn die Hälfte übrig bleibt? Profikoch Dirk Hoffmann zeigt, was man aus den Resten vom Sonntagsbraten noch zaubern kann: einen Pulled Pork Burger mit Rotkohl-Chutney und Kartoffelpüree-Brötchen.

Alle verfügbaren Folgen