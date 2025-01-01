Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: TOP 6 Desserts vom Grill
43 Min.Ab 12
Der Odenwälder Konditorweltmeister Bernd Siefert kreiert für "Abenteuer Leben" seine erstaunlichsten Kreationen: von der Schwarzwälder Kirschtorte vom Grill über gesmokten American Cheesecake bis zu karamellisierten Salzburger Nockerln - seine Grill-Desserts lassen die Herzen aller Grillfans höherschlagen und versüßen jeden Grillabend!
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins