Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.02.2021: Lecker Checker: Toast
43 Min.Folge vom 23.02.2021Ab 12
Heute dreht sich bei den "Lecker Checkern" alles rund um das Toastbrot: Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann probieren die besten Toast-Rezepte aus dem Internet aus: Wie gut gelingen ihnen eine üppige Toastrolle, Toast im Speckmantel oder süße Toastbällchen zum Nachtisch und wie schneiden die Variationen geschmacklich ab? Und: Konservencheck 35 / Streetfood Check Berlin
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
