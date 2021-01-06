Leben unter der Erde: Coober PedyJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.01.2021: Leben unter der Erde: Coober Pedy
Mitten in Australiens Outback liegt eine der außergewöhnlichsten Städte der Welt: Coober Pedy liegt vollständig unter der Erde. Dennoch wohnen hier knapp 4.000 Menschen. Seit sechs Jahren lebt dort auch eine Deutsche. Sabrina Platzer hat sich im Australienurlaub in ihren Guide verliebt und ist in dem heißen Wüstenort geblieben. Doch wie funktioniert eine unterirdische Stadt und wie haben sich die Einwohner auf die außergewöhnlichen Lebens- und Arbeits-Umstände eingestellt?
