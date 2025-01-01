Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Thema u. a.: Frauenpower in der Fahrerkabine - Die Trucker Babes aus Österreich

Die "Trucker Babes" aus Österreich sind wieder auf Tour: Vierfach-Mutter Nadine muss einen widerspenstigen Traktor zähmen. Küken Jennifer hat erst seit einem Jahr ihren Lkw-Führerschein und lernt täglich dazu. Und Schwertransport-Queen Patricia ist voll in ihrem Element: Mit einem überlangen Sondertransport und vier Begleitfahrzeugen bringt sie Leimbinder zu einer Großbaustelle. Und: "Truckerin Amy auf Tour" / Maike verwandelt Autos in echte Hingucker / Luxusauto Plagiate

