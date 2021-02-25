Check it, pimp it! Das kann man aus Supermarkt-Burgern rausholenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.02.2021: Check it, pimp it! Das kann man aus Supermarkt-Burgern rausholen
42 Min.Folge vom 25.02.2021Ab 12
Was taugen Burger, Eintopf, Lasagne, Torte oder Pizza aus dem Supermarkt? Pizzabäcker und Koch Toni sowie Konditorin und Köchin Lisa geben ihr Testurteil ab und liefern zudem einfache Tipps, wie die Fertiggerichte aufgepimpt werden können. Und: Smart Repair für zuhause
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins