Thema u. a.: Kochen mit dem BratschlauchJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.09.2021: Thema u. a.: Kochen mit dem Bratschlauch
42 Min.Folge vom 23.09.2021Ab 12
Kochen mit dem Bratschlauch - was nach Küchentechnik von anno dazumal klingt, hat auch heute noch viele Vorteile. Koch Timo Hinkelmann zeigt, warum es sich lohnt, zum Bratschlauch zu greifen und dass sogar Chili oder eine Dampfnudel damit gelingen und sensationell schmecken.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins