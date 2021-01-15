Wir sagen den Kilos den Kampf an! - Welche Methode ist die beste?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.01.2021: Wir sagen den Kilos den Kampf an! - Welche Methode ist die beste?
43 Min.Folge vom 15.01.2021Ab 12
Nach Weihnachten hat man oft immer etwas mehr auf den Rippen als zuvor. Aber es schmeckt ja auch alles so gut. Nur wie wird man die Kilos wieder los? "Abenteuer Leben" hat drei Abnehm- bzw. Ernährungsmethoden getestet: Detox im Schlaf, Scheinfasten und der Klassiker: Punkte zählen. Drei Reporter haben jeweils eine Variante davon getestet. Welche schneidet am besten ab?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
