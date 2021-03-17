Frag den Henze - Imbissklassiker mal andersJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.03.2021: Frag den Henze - Imbissklassiker mal anders
44 Min.Folge vom 17.03.2021Ab 12
"Fast Food" ist bei vielen so beliebt, weil es oftmals die schnellere und für viele auch die schmackhaftere Variante ist. Spitzenkoch Christian Henze beweist heute, dass Imbissklassiker auch ganz neu interpretiert hervorragend sein können: Denn es muss nicht immer nur günstig und viel sein! Und: Blitzdesserts
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins