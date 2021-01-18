So gelingen schmackhafte Wirtshausklassiker daheimJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 18.01.2021: So gelingen schmackhafte Wirtshausklassiker daheim
43 Min.Folge vom 18.01.2021Ab 12
Schnitzel, Schweinebraten, Käsespätzle, Kaiserschmarrn & Co - heute verrät der Chefkoch des Münchener "Seehauses" Thomas Fesenmair, wie beliebte Wirtshausklassiker auch zuhause gelingen. Und: GoG Rindfleischkroketten
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins