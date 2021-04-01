Freche Dessert-Ideen zu OsternJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 01.04.2021: Freche Dessert-Ideen zu Ostern
43 Min.Folge vom 01.04.2021Ab 12
Ob ein süßer Vulkanstein aus Schokolade oder ein cremiger Kieselstein aus Tonkabohnen-Eiscreme: Zusammen mit Chef Patissier Shinas gelingt das perfekte Dessert zu Ostern garantiert. Zudem arbeitet der Dessert-Meister an einem neuen Projekt. Wird sein neun Kilo schweres Riesen-Osterei rechtzeitig fertig? Und: Echtzeitkochen Lammcurry / Alles mit Ei
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins