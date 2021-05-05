Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Klassisch oder modern - Wie schmecken Spezialitäten aus NRW am besten?

Kabel EinsFolge vom 05.05.2021
Klassisch oder modern - Wie schmecken Spezialitäten aus NRW am besten?

Klassisch oder modern - Wie schmecken Spezialitäten aus NRW am besten?Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 05.05.2021: Klassisch oder modern - Wie schmecken Spezialitäten aus NRW am besten?

42 Min.Folge vom 05.05.2021Ab 12

Andreas Hülsmann und Sebastian Kreicarek treten im großen Koch-Duell gegeneinander an. Im Mittelpunkt stehen dabei klassische Spezialitäten aus dem Ruhrgebiet wie Currywurst oder Arme Ritter. Während Andreas auf die traditionellen Varianten setzt, versucht Gourmetkoch Sebastian mit kreativen Alternativen zu punkten. Und: GoG Pfannkuchen-Döner

Alle verfügbaren Folgen