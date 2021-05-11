Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel Eins
Folge vom 11.05.2021
42 Min.
Ab 12

Der Schweinebraten gilt als der beliebteste Braten der Deutschen. Doch was gibt es für Möglichkeiten, wenn die Hälfte übrig bleibt? Profikoch Dirk Hoffmann zeigt, was man aus den Resten noch Leckeres zaubern kann: einen Pulled Pork Burger mit Rotkohl-Chutney und Kartoffelpüree-Brötchen. Und: DIY BBQ-Grill mit Smoker / Uhren aus Weltraumschrott

