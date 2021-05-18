Dirk Hoffmanns perfekter SchweinebratenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 18.05.2021: Dirk Hoffmanns perfekter Schweinebraten
42 Min.Folge vom 18.05.2021Ab 12
Bei Dirk Hoffmann gibt es am Sonntag oft einen Braten. Doch wie gelingt das Festtagsessen zuhause? Der Chefkoch verrät sein Rezept für den perfekten Schweinebraten. Dazu gibt's eine Dunkelbiersoße, Apfelrotkohl und Kartoffelstampf.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins