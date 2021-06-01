Das Quäntchen mehr Geschmack - Deutsche KücheJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 01.06.2021: Das Quäntchen mehr Geschmack - Deutsche Küche
42 Min.Folge vom 01.06.2021Ab 12
Chefköchin Lilly Schuhmann liebt es, klassische Rezepte neu zu interpretieren und ein wenig aufzupimpen. Gemeinsam mit der Wirtin des Restaurants "La Boheme" nimmt sie sich drei traditionelle deutsche Gerichte vor, die mit ein paar kleinen Tricks zur echten Geschmacksexplosion werden. Doch wie gelingen Schnitzel, Gulasch, Currywurst und Co. am besten? Und: JKNK Lasagne
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins