Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 11.06.2021
42 Min.Folge vom 11.06.2021Ab 12

Pünktlich zur Gartensaison checken die "Abenteuer Leben"-Reporter Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann, welche Tricks aus dem Internet hilfreich für die Gartenarbeit sind. Lässt sich ein Rasensprenger aus einer PET-Flasche und Kugelschreiber-Hülsen basteln? Oder warum sollte man einen Schwamm durch seinen Gartenschlauch jagen? Seraphina und Kimmo probieren es aus und geben Tipps zum Nachmachen. Und: Ein neuer Stern am Wursthimmel? Hoffmann on Tour!

