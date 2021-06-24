Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Sparfuchs: Was bringt die Lidl Plus App?

Kabel EinsFolge vom 24.06.2021
Sparfuchs: Was bringt die Lidl Plus App?

Sparfuchs: Was bringt die Lidl Plus App?Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 24.06.2021: Sparfuchs: Was bringt die Lidl Plus App?

42 Min.Folge vom 24.06.2021Ab 12

Die neue Plus-App vom Discounter-Riesen Lidl verspricht exklusive Rabatte, kostenlose Rubbellose und weitere Kundenvorteile. Doch wie viel kann man tatsächlich sparen? Und ist es das Ganze wert? Denn App-Nutzer legen ihr komplettes Einkaufsverhalten offen. "Abenteuer Leben"-Sparfuchs Daniel Güldner hat den Test gemacht. Und: Das höchste Karussell der Welt

Alle verfügbaren Folgen