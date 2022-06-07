Thema u. a.: Mein eigener StromJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 07.06.2022: Thema u. a.: Mein eigener Strom
42 Min.Folge vom 07.06.2022Ab 12
Strom wird immer teurer. Warum diesen also nicht selbst erzeugen? Mini-Solar-Anlagen für Balkon oder Garten gibt's ab rund 300 Euro. Die Versprechen der Hersteller: einfach aufstellen und in die Steckdose stecken - schon fließt Ökostrom und man kann sparen. Auch Windräder für den Privatgebrauch sollen helfen, die Stromkosten zu senken. Funktioniert das wirklich - und wie lange dauert es bis sich die kleinen Kraftwerke rentieren?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins