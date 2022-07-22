Thema u. a.: XXL Camping MegastoreJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.07.2022: Thema u. a.: XXL Camping Megastore
83 Min.Folge vom 22.07.2022Ab 12
Der größte Camping-Supermarkt Europas liegt in den Niederlanden. Unweit der Grenze zu Deutschland zieht er jedes Wochenende tausende Besucher an. Experte Lothar macht in dem Megastore den ultimativen Trend-Check. Und: DIY Balken Möbel / Stand Up Paddle Boards im Check
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins