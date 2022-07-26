Thema u. a.: Der beste Burger der USAJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 26.07.2022: Thema u. a.: Der beste Burger der USA
43 Min.Folge vom 26.07.2022Ab 12
Was hat der beste Burger Amerikas mit Rock 'n Roll zu tun? Um diese Antwort zu klären, fliegt "Abenteuer Leben"-Food-Experte David Nöcker nach Tupelo - die Geburtsstätte des angeblich besten Hamburgers der USA und von Elvis Presley. Ob der Burger wirklich rockt, kann der Meistergriller aus Herne nur durch einen Geschmackstest überprüfen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins