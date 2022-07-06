Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Thema u. a.: Dirks Dirty Dogs: Der Foodtruck

Kabel EinsFolge vom 06.07.2022
Thema u. a.: Dirks Dirty Dogs: Der Foodtruck

Thema u. a.: Dirks Dirty Dogs: Der FoodtruckJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 06.07.2022: Thema u. a.: Dirks Dirty Dogs: Der Foodtruck

42 Min.Folge vom 06.07.2022Ab 12

Einen eigenen Foodtruck haben - davon träumt so mancher. Aber was bedeutet das eigentlich? Ist das die Gelegenheit für leicht verdientes Geld oder in Wirklichkeit ein Knochenjob? Dirk Hoffmann wagt den Test und den Sprung ins kalte Wasser: Foodtruck mieten, Menü erstellen, Kalkulation und schließlich der Verkauf auf einem Foodfestival. Und: Imbissbudencheck Berchtesgadener vs. Salzburger Land

Alle verfügbaren Folgen