Thema u. a.: Dirks Dirty Dogs: Der FoodtruckJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 06.07.2022: Thema u. a.: Dirks Dirty Dogs: Der Foodtruck
42 Min.Folge vom 06.07.2022Ab 12
Einen eigenen Foodtruck haben - davon träumt so mancher. Aber was bedeutet das eigentlich? Ist das die Gelegenheit für leicht verdientes Geld oder in Wirklichkeit ein Knochenjob? Dirk Hoffmann wagt den Test und den Sprung ins kalte Wasser: Foodtruck mieten, Menü erstellen, Kalkulation und schließlich der Verkauf auf einem Foodfestival. Und: Imbissbudencheck Berchtesgadener vs. Salzburger Land
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins