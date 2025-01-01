Thema u. a.: Backduell: Ciabatta vs. WeißbrotJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Backduell: Ciabatta vs. Weißbrot
43 Min.Ab 12
Nach dem Baguette ist das Ciabatta das beliebteste ausländische Brot in Deutschland. Doch was ist der Unterschied zwischen den beiden Sorten? Während der Hamburger Promi-Bäcker Jochen Gaues ein original französisches Baguette herstellt, zeigt Angelo Navarro, wie das italienische Ciabatta zubereitet wird. Und: Upcycling Grill
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins