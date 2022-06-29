Thema u. a.: Profi vs. Gadget 2Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 29.06.2022: Thema u. a.: Profi vs. Gadget 2
42 Min.Folge vom 29.06.2022Ab 12
Profikoch Semi Hassine tritt zum ultimativen Küchenduell gegen Herausforderin Chrissi an. Während Semi alles frisch und mit der Hand zubereitet, greift Chrissi zu den neuesten Gadgets. Wer von beiden kann das Battle am Ende für sich entscheiden?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
