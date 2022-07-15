Thema u. a.: DIY-Trend PVC-Rohre: HochbeetJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.07.2022: Thema u. a.: DIY-Trend PVC-Rohre: Hochbeet
84 Min.Folge vom 15.07.2022Ab 12
Theresa und Jörg bauen leckere Gurken und Salat im eigenen Hochbeet an. Zusätzlich entwickeln sie ein raffiniertes Bewässerungssystem. Und: Grill-Gadgets aus Argentinien / Aufgedeckt: Garten-Irrtümer
