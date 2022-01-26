Thema u. a.: Nationenkampf - Haxen-DuellJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 26.01.2022: Thema u. a.: Nationenkampf - Haxen-Duell
42 Min.Folge vom 26.01.2022Ab 12
Die klassische deutsche Haxe ist eins der Parade-Gerichte von Koch Gerald Kortmann. Kumpel und Kollege Semi Hassine will ihm zeigen, dass er mit seiner exotischen tunesischen Variante mindestens genauso punkten kann und fordert ihn zu einem kulinarischen Wettkampf heraus. Wer hat am Ende die Nase vorn?
