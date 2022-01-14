Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel Eins
Folge vom 14.01.2022
Köstliche, frische Pasta beim Lieblingsitaliener um die Ecke lässt das Genießer-Herz höherschlagen. Geschmacklich sind frisch zubereitete Nudeln ein echtes Erlebnis, auch wenn es einiges an Arbeit ist, Nudeln zu Hause selbst zuzubereiten. Moderatorin Seraphina Kalze und Starkoch Christian Henze haben drei Nudelmaschinen getestet und beantworten die Frage, was eine gute Nudelmaschine mitbringen muss und zeigen, wie leckere Pasta auch zuhause gelingt.

