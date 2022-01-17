Thema u. a.: Dirk Hoffmann on Tour: Prag - Böhmische KücheJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.01.2022: Thema u. a.: Dirk Hoffmann on Tour: Prag - Böhmische Küche
42 Min.Folge vom 17.01.2022Ab 12
"Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann ist wieder unterwegs, um die Geheimnisse einer besonders schmackhaften Küche zu lüften: Viele Soßen, deftige Knödel und viel Fleisch sind typisch für böhmische Spezialitäten. Das Zentrum Böhmens ist Prag - und genau dort schaut Hoffmann in die Töpfe seiner Kollegen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins