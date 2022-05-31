Thema u. a.: Wie billig darf es sein? Küchenmaschinen im TestJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 31.05.2022: Thema u. a.: Wie billig darf es sein? Küchenmaschinen im Test
42 Min.Folge vom 31.05.2022Ab 12
Von großen Marken bis zum Discounter - alle bieten die beliebten Küchenmaschinen an. Aber wie viel Geld muss man wirklich ausgeben? Reicht das günstigste Modell im Alltag oder muss man für mehr Möglichkeiten tiefer in die Tasche greifen? Reporterin Chrissi und Konditoren-Weltmeisterin Andrea Schirmaier-Huber machen den Test.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins