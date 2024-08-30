Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Famous Fat Dave" in New York

Folge vom 30.08.2024
Folge vom 30.08.2024: "Famous Fat Dave" in New York

42 Min.Folge vom 30.08.2024Ab 12

"Famous Fat Dave" tourt mit seinem Oldtimer-Taxi durch New York. Für Gäste aus aller Welt bietet er "Food & Fun-Touren" zu allen fünf Stadtteilen Big Apples. Diesmal geht es mit Dave nach Queens. Er führt "Abenteuer Leben"-Reporter Igor zu authentischen Plätzen, wo Einwanderer aus z.B. Bangladesch, Tokio oder Griechenland essen. Die leckeren Original-Gerichte locken inzwischen auch gebürtige New Yorker und immer mehr Touristen an.

