43 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12

Oh du schöne Spargelzeit! Wie sehr wir uns über dich und viele coole Rezept-Ideen freuen! Dank Felicitas Then kommen die heute aus dem Thermomix: Klassisch, Spargel Pattie Burger und salzige Panna Cotta. Dazu viele Hacks und Kniffe, die uns das Kochen schnell und easy von der Hand… äh … Maschine gehen lassen.

