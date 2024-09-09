Thermomix Kochduell Hobbykoch vs. ProfiJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 09.09.2024: Thermomix Kochduell Hobbykoch vs. Profi
43 Min.Folge vom 09.09.2024Ab 12
Der Küchenallrounder Thermomix und seine Erweiterung “Friend” sollen das Kochen von Menüs erheblich erleichtern. Wir machen das Duell: Hobby-Koch Mergim Muja tritt, ausgestattet mit dem Thermomix-Duo, gegen Profikoch Dominik Wetzel an. Wer kann schneller, effizienter und leckerer ein aufwendiges Menü kochen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins