Abenteuer Leben täglich

Supermarkt-Trends im Geschmackstest: Was taugen die neuen Fast-Food-Produkte?

Kabel EinsFolge vom 11.09.2024
Supermarkt-Trends im Geschmackstest: Was taugen die neuen Fast-Food-Produkte?

42 Min.Folge vom 11.09.2024Ab 12

Pommes wie im Freibad, edle Currywurst mit Trüffel, Käse-gefüllte Burgerpatties und Dönerfleisch aus der Dose: Food-Influencer und Fast-Food-Liebhaber Robert Paul, besser bekannt als "Bob von der FoodSchau", testet die neuesten Supermarktprodukte. Für "Abenteuer Leben täglich" prüft er, wie lecker die Produkte wirklich sind und ob sich der Kauf lohnt.

