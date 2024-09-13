Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 13.09.2024
42 Min.Folge vom 13.09.2024Ab 12

Zum siebten Mal in Folge wurde Finnland laut dem international anerkannten World Happiness Report zum glücklichsten Land der Welt gewählt. Um herauszufinden, woran das liegt, begibt sich Chefkoch Achim Müller auf einen Trip durch das sommerliche Finnland. In Helsinki trifft er DJ Orkidea, einen der angesagtesten Party-Macher des Landes, der sich selbst als "Happiness Hacker" bezeichnet. Sind alle Finnen so glücklich wie Orkidea?

