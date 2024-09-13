Das glücklichste Land der Welt: Finnland mit AchimJetzt kostenlos streamen
Folge vom 13.09.2024: Das glücklichste Land der Welt: Finnland mit Achim
Zum siebten Mal in Folge wurde Finnland laut dem international anerkannten World Happiness Report zum glücklichsten Land der Welt gewählt. Um herauszufinden, woran das liegt, begibt sich Chefkoch Achim Müller auf einen Trip durch das sommerliche Finnland. In Helsinki trifft er DJ Orkidea, einen der angesagtesten Party-Macher des Landes, der sich selbst als "Happiness Hacker" bezeichnet. Sind alle Finnen so glücklich wie Orkidea?
