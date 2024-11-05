Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Zimtschnecken-Burger: Dirk Hoffmann testet den Internet-Trend

Kabel Eins
Folge vom 05.11.2024
Zimtschnecken-Burger: Dirk Hoffmann testet den Internet-Trend

Zimtschnecken-Burger: Dirk Hoffmann testet den Internet-TrendJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 05.11.2024: Zimtschnecken-Burger: Dirk Hoffmann testet den Internet-Trend

30 Min.Folge vom 05.11.2024Ab 12

Kochen kennt bekanntlich keine kulinarischen Grenzen! Aber kann das schmecken? Dieser Frage stellt sich Dirk Hoffmann, Frohnatur aus Düsseldorf und Spezialist für schräge Rezepte aus dem Internet. Heute auf dem Speiseplan, einen Zimtschnecken Burger aus dem Internet!

