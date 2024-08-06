Allrounder Thermomix: Gadgets im TestJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 06.08.2024: Allrounder Thermomix: Gadgets im Test
Folge vom 06.08.2024
Viele neue Produkte kommen regelmäßig auf den Markt, die das Kochen mit dem Thermomix noch einfacher gestalten sollen. Vom sicheren Transport des Küchengerätes bis hin zum Pochiereinsatz - Hobby-Köchin Sofia Kalaitzidou und Profi-Koch Eleftherios Kourkoulakis aus Frankfurt am Main checken die neuen Gadgets. Halten Sie, was sie versprechen? Sind sie wirklich eine Hilfe in der Küche und lohnt sich der Kauf für den “Thermomix”-Nutzer zu Hause?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© Kabel Eins