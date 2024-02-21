Zum Inhalt springenBarrierefrei
Küchenhelfer gegen Kochkunst: Wer schlägt sich besser? Hobbyköchin Chrissi mit ihren Küchengadgets oder Profikoch Semi Hassine mit purem Handwerk? Das Duell: Profi vs. Gadget geht in die nächste Runde. Themen unter anderem: Fass-Sauna als Bausatz, Echtzeitkochen Frühlingsrolle, GoG Pommes Deluxe

