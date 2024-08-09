Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Tampa in Florida - die moderne Stadt

Kabel EinsFolge vom 09.08.2024
Tampa in Florida - die moderne Stadt

Tampa in Florida - die moderne StadtJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 09.08.2024: Tampa in Florida - die moderne Stadt

43 Min.Folge vom 09.08.2024Ab 12

Dirk Hoffmann besucht für "Abenteuer Leben" den Sunshine State Florida. Hier ist fast immer Sonne, Sommer und fast überall ein Traumstrand in der Nähe. Was die wenigsten wissen, die Stadt Tampa ist eine der modernsten Städte der USA. Das muss sich Dirk anschauen und gleichzeitig das angeblich köstliche Essen der Metropole testen.

Alle verfügbaren Folgen