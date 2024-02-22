Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Koch-Experimente: Pizza mit Dampfglätter und Marmelade aus Gummibärchen?

Kabel EinsFolge vom 22.02.2024
Koch-Experimente: Pizza mit Dampfglätter und Marmelade aus Gummibärchen?

Koch-Experimente: Pizza mit Dampfglätter und Marmelade aus Gummibärchen?Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 22.02.2024: Koch-Experimente: Pizza mit Dampfglätter und Marmelade aus Gummibärchen?

42 Min.Folge vom 22.02.2024Ab 12

Wusstest du, dass man mit einem Dampfglätter Pizza aufwärmen kann? Oder mit einem Waffeleisen Hühnchen heiß machen kann? Und mit einem Vakuumiergerät Marmelade aus Gummibärchen zaubern kann? Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann haben es getestet. Themen unter anderem: Scharfmacher im Test, JKNK Erbsensuppe reloaded

Alle verfügbaren Folgen