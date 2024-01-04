Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Hot im Pott: Balkan-Grillen mit David Nöcker

Kabel EinsFolge vom 04.01.2024
Hot im Pott: Balkan-Grillen mit David Nöcker

Hot im Pott: Balkan-Grillen mit David NöckerJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 04.01.2024: Hot im Pott: Balkan-Grillen mit David Nöcker

43 Min.Folge vom 04.01.2024Ab 12

In dieser Folge von Hot im Pott zeigt Grill-Influencer David Nöcker, wie man beliebte Balkangerichte wie Cevapcici, Djuvec Reis und gefüllte Barbecue-Paprika zubereitet. Er gibt Tipps für die Zubereitung von Raznici Spießen und macht das Grillen für jedermann zugänglich.

Alle verfügbaren Folgen