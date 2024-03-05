Geschmackstest: Verena Leister probiert Internet-Hype-GerichteJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 05.03.2024: Geschmackstest: Verena Leister probiert Internet-Hype-Gerichte
43 Min.Folge vom 05.03.2024Ab 12
Hähnchenbrust mit Fiesta-Flair, eine tolle Kartoffel-Hackfleischrolle und als Dessert ein leckerer Bananenkuchen sind absolute Hype-Gerichte aus dem Internet. Chefköchin Verena Leister testet die neuen Speisen, ob sie wirklich so gut schmecken.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins