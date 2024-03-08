Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
43 Min.Ab 12

David Nöcker reist nach Chicago, um die besten Leckereien der Stadt zu entdecken. Furious Pete, ein bekannter Gastro-Experte, zeigt ihm die besten Hotdogs, Törtchen, BBQ und Burger. Doch sind Furious Petes Tipps wirklich exzellent?

