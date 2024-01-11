Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 11.01.2024
Folge vom 11.01.2024: Deftige Winterküche: Der Hack-Check mit Chefkoch Achim Müller!

31 Min.Folge vom 11.01.2024Ab 12

Was gehört zum Winter? Deftiges Essen wie ein Sauerkraut Cordon Bleu! Bitte was? Ja das hat sich Chefkoch Achim Müller auch gedacht, als er das Rezept im Internet gesehen hat. Achim macht für uns den Hack-Check – heute nach dem Motto „Echt deftig“.

