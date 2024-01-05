Ein episches Abenteuer für Superhelden-Fans im Disneyland ParisJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 05.01.2024: Ein episches Abenteuer für Superhelden-Fans im Disneyland Paris
42 Min.Folge vom 05.01.2024Ab 12
Der neue Marvel Avengers Campus im Disneyland Paris bietet atemberaubende Fahrgeschäfte, Restaurants und ein galaktisches Hotel. Achim Müller und Kim, eine deutsche Influencerin, müssen eine Mission erfüllen, um zu Superhelden zu werden. Sie essen XXL-Food und lernen von ausgebildeten Avengers. Die Mission endet auf einer aufregenden Achterbahn. Der Fun-Faktor im neuen Disneyland Paris Campus ist hoch.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
