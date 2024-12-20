Ho Ho Hülsmann Weihnachts SpezialJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 20.12.2024: Ho Ho Hülsmann Weihnachts Spezial
42 Min.Folge vom 20.12.2024Ab 12
Die Weihnachtszeit klopft an die Tür und wie jedes Jahr stellt sich die Frage: Was gibt es zu Heilig Abend? Fernsehkoch Andreas Hülsmann hat sich der Sache angenommen und 5 Klassiker zu modernen, leckeren Gerichten gepimpt. Wem Braten und Co. zu langweilig geworden sind bleibt nur eins übrig: Einschalten!
