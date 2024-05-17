Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Folge vom 17.05.2024
43 Min. Ab 12

Die Chefköche Dirk Hoffmann und Achim Müller sowie Deutschlands erfolgreichster Grill-Influencer David Nöcker testen diesmal einzigartige Restaurants weltweit. Auf ihrem Speiseplan stehen unter anderem Rentierbraten, Eintopf mit Seeteufel-Leber, Cajun Steak, Atlantis Ceviche und Korea-Schnitzel Parisenne.

