Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.01.2024: Die BBQ-Trends 2024: Vom Grillbraten bis hin zum gegrillten Dessert
42 Min.Folge vom 17.01.2024Ab 12
Die BBQ Trends fürs neue Jahr verraten uns fünf Top Griller aus ganz Europa. Vom Grillbratenklassiker über mediterrane Kleinigkeiten bis hin zum eleganten gegrillten Nachtisch, inklusive dem legendären Dry-Rub Tipp „Magic Dust". Viel Spaß beim Nachgrillen.
