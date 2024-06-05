Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Felis Food Check: Thailand in Berlin

Kabel EinsFolge vom 05.06.2024
Felis Food Check: Thailand in Berlin

Felis Food Check: Thailand in BerlinJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 05.06.2024: Felis Food Check: Thailand in Berlin

43 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12

Felis Foodcheck meldet sich heute mit fancy Food aus Thailand, aber das gibt`s mitten in Berlin! Wir klären die Frage: Ist Berlin das neue Bangkok? Warum in die Ferne reisen, wenn das Gute und Leckere doch so nah ist? „The Taste“- Gewinnerin und Streetfood-Scout Felicitas Then auf der Suche nach den coolsten Foodtrends. Heute Thai-Geheimnisse aus der Hauptstadt!

Alle verfügbaren Folgen